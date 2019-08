Internationales Treffen : Aufmarsch der Nachtwächter

Nachtwächter Helmut Sommer warb vor seinen Kollegen in Reimen für seine Heimatstadt Xanten. Foto: Bernd Verfuß

Xanten 95 mittelalterliche Ordnungshüter der Europäischen Nachtwächterzunft trafen sich in Prichsenstadt. Auch Helmut Sommer aus Xanten warb für seine Heimatstadt.

Früher patrouillierten sie nachts in der Stadt, warnten die Bürger vor Feuer, Angreifern oder Einbrechern und retteten dadurch Leben. Heute müssen sie das nicht mehr. Nachtwächter gibt es trotzdem noch, in vielen Städten sind sie Gästeführer, und einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder der Zunft in einer Stadt, um sich auszutauschen und das Brauchtum zu pflegen. Aus verschiedenen euro­päischen Ländern kommen sie dann zusammen.

„Es sind in all den Jahren Freundschaften entstanden“, sagt Xantens Nachtwächter Helmut Sommer. Seit vielen Jahren schon fährt er zu den Treffen der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft. Er schwärmt von der „Begeisterung“, die er dort jedes Mal spürt, mit vielen Eindrücken und schönen Erinnerungen ist er zurückgekommen und berichtet von vielen guten Gesprächen mit den Kollegen. Er nutzt die Treffen auch immer dazu, um für seine Heimatstadt zu werben – natürlich in Reimen: „In Xanten kann man Urlaub machen, beim Radeln Schwimmen, Wassersport, besuchen viele schöne Sachen, es gibt kaum eine netteren Ort.“ Viele Kollegen seien auch schon in Xanten gewesen, erzählt Sommer.

Jedes Jahr ist das Treffen in der Heimatstadt eines anderen der 157 Mitglieder aus 63 Orten. 2009 reiste Sommer zum Beispiel nach Haderslev in Dänemark, 2010 nach Bad Nauheim in Hessen. 2018 war der Xantener in Schwarzenberg im Erzgebirge, in diesem Jahr in Prichsenstadt in Unterfranken, der „kleinsten Stadt in Bayern“, wie der Ort selbst für sich wirbt. Für die Einwohner muss es ein imposantes Bild gewesen sein, als 96 Nachtwächter und Türmer aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich in ihrer traditionellen Kleidung durch die Altstadt zogen, nacheinander auftraten und sich den Bürgern vorstellten. Stolz zeigt Sommer Fotos von seinem Auftritt an dem Wochenende nach Christi Himmelfahrt. Prichsenstadts Bürgermeister hat sie empfangen, und sie durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.