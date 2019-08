Vorfall in Schwalmtal : Polizei sucht Exhibitionisten

Vorfall in Schwalmtal

Die Polizei fragt: Ist der Exhibitionist noch an anderen Orten aufgefallen? Foto: Michael Scholten

Schwalmtal Die Polizei fragt: Ist der Exhibitionist noch an anderen Orten aufgefallen?

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten nach einem Vorfall in Schwalmtal-Waldniel am Dienstag gegen Mitternacht. Einer Anwohnerin der Gladbacher Straße fiel laut Polizei ein nackter Mann auf, der sich knapp eine Stunde dort aufhielt und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Er hatte versucht, ein Gespräch mit Frau zu beginnen. Sie informierte die Polizei, nachdem der Exhibitionist weggegangen war. Er wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkelblond und von untersetzter Statur. Vielleicht ist er auch woanders aufgefallen? Zeugen melden sich beim KK 1 unter Ruf 02162 3770.