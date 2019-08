Ferien auf dem Ponyhof : Das Leben ist ein Ponyhof

Schwalmtal Reiten, spielen, klettern und verstecken im Maislabyrinth: So schön ist ein (Ferien-) Tag auf dem Ponyhof Bongartz.

Ob ein erster Kontakt mit einem Pony, geführt von einem der Helfer oder ein Ausritt für alle, die sicher im Sattel sitzen – bei der Familie Bongartz ist alles möglich. Schon die Jüngsten können das Glück der Erde genießen, das bekanntlich auf dem Rücken der Pferde liegt. Speziell für die ganz kleinen Besucher hat Matthias Bongartz vor kurzem zwei Mini-Shetlandponys angeschafft. Felix und Leo tragen Kinder ab einem Jahr auf ihren Rücken. „Wir satteln mit Voltigiergurt und Decke. Die Eltern halten die Einjährigen meist noch fest, aber die Anderthalbjährigen halten sich selbst am Griff des Voltigiergurts“, erzählt der Betreiber des Ponyhofs.

Kontakt Ponyhof Bongartz, Lüttelforst 25 in Schwalmtal, Telefon 02163 888871. www.ponyhofundmaislabyrinth.de.

Was ihn und seine Frau Christa immer wieder aufs Neue begeistert: Wie sehr die Kinder strahlen, sobald sie auf den Rücken der Ponys sitzen und sanft vorwärts geschaukelt werden. „Trotzdem suchen wir langsam einen Nachfolger. Wir werden ja auch nicht jünger“, sagt Matthias Bongartz. Gefragt sind fachliche Qualifikation, da auch Unterricht auf Großpferden gegeben wird und Pensionspferde eingestallt werden. Außerdem gehört viel Herzblut dazu, den Ponyhof mit Maislabyrinth, Übernachtungsmöglichkeiten im Heu und zahlreichen Spielmöglichkeiten wie Hüpf- und Kletterburgen, XXL-Sandkasten, Rennstrecke für muskelkraftangetriebene Fahrzeuge und Rutschen zu führen.

Neben den Ponys und Pferden ist das Maislabyrinth in jedem Jahr ein Highlight. Insgesamt sind es knapp vier Kilometer Weg, die sich durch die gut 15.000 Quadratmeter große Maisfläche ziehen. „Jedes Jahr legen wir andere Wege an. So wird es nie langweilig“, sagt Matthias Bongartz.