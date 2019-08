Schulsanierung in Viersen : Decken in Schulen sind saniert

Viersen Die Stadt hat für rund 250.000 Euro Decken in Klassenzimmern erneuern lassen.

Nach dem Absturz einer Abhangdecke in einem Unterrichtsraum in Mönchengladbach hatte die Stadt Viersen Anfang Juli die Rasterdecken in ihren Schulgebäuden überprüfen lassen. Noch vor den Sommerferien mussten daraufhin Klassenräume im Altbau der Hauptschule Süd gesperrt werden. Aus Sicherheitsgründen mussten einige Decken entfernt, andere konnten durch Lattenkonstruktionen stabilisiert werden, so die Verwaltung. Im Clara-Schumann-Gymnasium wurden in 13 Räumen die alten Decken durch neue Mineralfaser-Rasterdecken ersetzt. Außerdem montierten die Handwerker neue LED-Beleuchtung. 57 Decken wurden ertüchtigt und mit einem Renovierungsanstrich versehen. In der Realschule An der Josefskirche wurden drei Decken erneuert und 47 stabilisiert. In der Martinschule Süchteln wurden 17 Decken ertüchtigt, in der Gemeinschaftsgrundschule Dammstraße in Dülken wurde eine Decke ausgetauscht, drei Decken wurden stabilisiert. In der Anne-Frank-Gesamtschule im Rahser wurde eine Decke erneuert.