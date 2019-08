Handball : TVL-Frauen gewinnen ihr eigenes Vorbereitungsturnier

Mit zwei Siegen und einer Niederlage hatten die Lobbericherinnen am Ende die Nase vorne.

In ihrem Spiel gewannen die Lobbericherinnen gegen den TV Biefang mit 19:14 (7:6). Gerade nach dem Seitenwechsel wusste der TVL in Abwehr und Angriff zu überzeugen, wo die neuen Konzepte bereits sehr gut griffen. „Obwohl wir das Ergebnis nicht überbewerten wollen, war es wieder ein Schritt nach vorne“, freute sich TVL-Coach Marcel Schatten. Einziger Wermutstropfen war der Ausfall von Sara Fenkes, bei der ein Verdacht auf Kreuzbandriss besteht. Seine zweite Partie verlor der TV Lobberich gegen den SV Straelen mit 18:20 (10:10). Am Ende war es ein Spiel auf Messers Schneide und ging wohl auch deshalb verloren, weil Lobberich erstmals häufig mit einer siebten Feldspielerin statt des Torhüters agierte, was die Mannschaft doch etwas verunsicherte.