Unfall in Viersen : Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Viersen Die 45-Jährige wollte einen Lastwagen überholen, der plötzlich nach links abbog.

Eine 45-jährige Rollerfahrerin ist bei einem Unfall in Viersen schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Dülkenerin am Montag gegen 14 Uhr auf der Gladbacher Straße in Richtung Viersen unterwegs. Als sie gerade einen Lastwagen überholte, bog dieser plötzlich nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Die Rollerfahrerin wich aus und stürzte. Die Polizei ermittelt.