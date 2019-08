Niederkrüchten Nach dem Einbruch sucht die Polizei Zeugen.

(busch-) Am Dienstag um 2 Uhr sind vier Unbekannte in einen Supermarkt an der Adam-Houx-Straße in Niederkrüchten-Elmpt eingebrochen. Sie hebelten laut Polizei eine Seitentür auf und stahlen Zigaretten in unbekannter Zahl. Das Quartett lief in Richtung Goethestraße. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.