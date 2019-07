Schützenfest : Andre Gesthuysen ist neuer Schützenkönig von Sonsbeck

Mit dem 269. Schuss war der Vogel erledigt. Mit Jörg Hahn gab es einen zweiten Bewerber. Beide gehören zur St.-Marien-Bruderschaft.

Mit einem festlichen Umzug von der Gaststätte „Zur Linde“ zum Schießstand an der Gommanschen Mühle begann am Samstag das Königschießen in Sonsbeck. In schicken Uniformen gekleidet, marschierte ein Großteil der St.-Anna- und der St.-Sebastianus-Bruderschaft Sonsbeck sowie der St.-Hubertus-Bruderschaft Labbeck in Begleitung des Musikvereins Harmonie Sonsbeck-Labbeck zum Veranstaltungsplatz. Bürgermeister Heiko Schmidt, Major Theo Krebber, Brudermeister Lothar Willemsen, Ehrenbrudermeister Josef Boßmann und Präses Günter Hoebertz führten den Umzug zum Schießstand an, wo um ca. 14:45 Uhr das Preisschießen begann.