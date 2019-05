Handball-Bezirksliga : TSV macht Klassenerhalt perfekt

Kaldenkirchens Bezirksliga-Handballer können nach dem Heimerfolg gegen Lank nicht mehr absteigen. Auch dem TV Boisheim gelang ein wichtiger Sieg.

Bis zur 40. Minute stand die Partie beim Zwischenstand von 20:20 auf Messers Schneide, doch dann bekamen die Hausherren in der Defensive einen deutlich besseren Zugriff und setzten sich entscheidend ab. „In der ersten Halbzeit hatten wir gerade in der Abwehr einige Schwierigkeiten“, betonte Trainer Sören Wieland. „Wir waren einfach zu spät am Gegenspieler dran. Das haben wir in der Pause dann auch angesprochen und danach setze die Mannschaft die Vorgaben um.“ TSV-II-Tore: Marx (10/2), Biermann (6), S. Hartstock (5/1), Giebelen (3), Küppers, P. Hartstock, Terhaag (je 2), Stephany (1/1) und Schomm.