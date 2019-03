Handball-Bezirksliga: TSV-Reserve gewinnt Derby gegen Boisheim deutlich

Nettetal Mit dem 33:21-Erfolg machte Kaldenkirchen einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib.

„Nach der Niederlage im Hinspiel war ich doch schon sehr überrascht, wie dominant wir aufgetreten sind“, freute sich der Kaldenkirchener Trainer Sören Wieland. „Allerdings hat man in unserer Schwächephase, in der Boisheim bis auf ein Tor verkürzen konnte, auch gesehen, welches Potenzial beim Gegner steckt. Es ist schön zu sehen, wie sich die Spieler aus der A-Jugend oder auch aus der ersten Mannschaft mittlerweile bei uns integriert haben.“ Gegen das zielstrebige und gradlinige Auftreten der Hausherren hatten die Gäste nach ihrem Anschlusstreffer aber nicht mehr den Hauch einer Chance. „Die Anfangsphase war bei uns ja noch ganz okay“, befand der Boisheimer Trainer Nils Hagemann. „Dann haben wir in der Abwehr aber keinen Zugriff mehr bekommen und eine Vielzhal von berechtigten Zeitstrafen kassiert.“ Hagemann war von dem Auftritt der Gastgeber angetan. „Mit dieser Mannschaft gehört Kaldenkirchen auf gar keinen Fall in den unteren Tabellenbereich“, sagte Boisheims Coach