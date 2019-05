Fußball-Landesliga : Den VSF Amern geht im Endspurt die Puste aus

Solingen/Schwalmtal vdb) Den Landesliga-Fußballern der VSF Amern scheint im Saisonendspurt nicht nur das Personal, sondern auch die Kraft etwas auszugehen. Im Auswärtsspiel beim VfB Solingen gab es für die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg mit einem 1:2 (0:0) die dritte Niederlage in Folge - und das, obwohl die Schwalmtaler eine ganze Stunde lang in Überzahl spielten und einige Zeit 1:0 führten.

Nach dem gestrigen Spiel ärgerte sich Willi Kehrberg über das Resultat, doch er konnte die bittere Niederlage gut einordnen. „Das war heute schlecht gemacht von uns, wir müssen aber sicherlich der aktuellen Situation Tribut zollen“, erklärte der Amerner Coach. Die VSF gehen derzeit auf dem Zahnfleisch, zahlreiche Spieler standen nicht zur Verfügung. So kam es, dass in Dennis Brachten, Tim Caspers und Maximilian Kapell drei Spieler in der Offensive agierten, die eigentlich für die Amerner Reserve auf Torejagd gehen. Und ausgerechnet Kapell, der kaum trainieren kann und deswegen seit dieser Saison für die zweite Mannschaft aufläuft, war es, der Amern nach einer torlosen ersten Halbzeit in der 52. Minute in Führung brachte. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gäste längst in Überzahl, nachdem Solingens Memduh Sürücü nach einer halben Stunde die Gelb-Rote Karte gesehen hatte).