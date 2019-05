Fußball-Kreisliga A : FC-Reserve setzt sich gegen Concordia durch

Viersen Den A-Liga-Fußballern des 1. FC Viersen II gelang ein wichtiger Schritt Richtung Klassenverbleib.

Oft liegen im Fußball Freud und Leid eng beisammen, so war es auch am Sonntag am Hohen Busch.

„Vom Einsatz her kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, letztlich fehlte uns das Glück“, konstatierte Concordia Trainer André Jansen nach der Partie. Er hatte zuvor engagierte und couragierte 90 Minuten seiner Mannen gesehen. Von Beginn an war Leben im Spiel, beide Mannschaften tasteten sich ins Spiel und kreierten erste Möglichkeiten, wobei schon früh in der Partie ein Chancenübergewicht aufseiten der Hausherren zu verzeichnen war. So dauerte es nicht lange, bis die FC-Reserve ihre optische Überlegenheit auch in etwas Zählbares umwandeln konnten. Calebe Cesar de Franca Rodriguez lupfte den Ball in der 21 Minuten gefühlvoll über Concordia-Keeper Patrick Wirth zum 1:0 in die Maschen. In der Folge drückten das Team von Daniel Beckers weiter auf das gegnerische Tor, kam aber bis zum Pausenpfiff zu keinem weiteren Treffer mehr. In dieser Phase kamen die Gäste nur partiell nach vorne und forcierten eher das Defensivspiel.