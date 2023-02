Kreis Viersen Schwarzarbeit – Zöllner leiten 2.500 Strafverfahren ein

So führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in 2022 insgesamt 781 Arbeitgeberprüfungen in unterschiedlichen Branchen durch, 2021 waren es 514. „Im Rahmen ihrer Prüfungen und Ermittlungen leiteten die Zöllnerinnen und Zöllner rund 2.545 Strafverfahren (2.701) und 1.081 Ordnungswidrigkeitenverfahren (880) ein“, erklärte ein Sprecher der Behörde.