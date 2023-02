Jüngstes Beispiel Niederkrüchten Wettrüsten mit Automatensprengern

Das Muster war ein bekanntes: Zwei Explosionen erschütterten am 4. Februar gegen 3.07 Uhr den Vorraum der Volksbank-Filiale an der Rathausstraße in Niederkrüchten. Bislang unbekannte Täter hatten zwei Geldautomaten gesprengt. Doch die Rechnung ging nicht auf. Nach Angaben der Volksbank mussten sie ohne Beute den Tatort verlassen. Die Niederkrüchtener Bank-Filiale ist nur eine von vielen, die in jüngster Zeit Opfer von Automaten-Sprengern geworden sind. In Lobberich beispielsweise ereilte es die Filiale der Deutschen Bank an der Hochstraße am Freitag, 30. Dezember, gegen 3.45 Uhr. 2022 gab es in Deutschland so viele solcher Sprengungen wie nie zuvor. Die Polizei zählte rund 500 versuchte und vollendete Taten. Deutschland gelte als besonders reizvoll für die Täter, erklärte Jürgen Cleven, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Viersen, beim politischen Aschermittwoch-Treffen der CDU Niederkrüchten: „In den Niederlanden stehen 800 Geldautomaten, in Deutschland sind es circa 50.000 Automaten.“