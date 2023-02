Wohnungsmarkt Viersen Quote für bezahlbaren Wohnraum?

Wer in Viersen eine Wohnung sucht, aber nur ein geringes Einkommen hat, hat es schwer. Zwar haben nach einer Gesetzesänderung seit Anfang des Jahres deutlich mehr Menschen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Aber: In den vergangenen Jahren sind deutlich mehr Wohnungen aus der Mietpreisbindung herausgefallen als neue gebaut wurden. Das Angebot an preiswertem Wohnraum in der Kreisstadt ist deutlich gesunken.