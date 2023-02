Künstlerin in Schwalmtal Monika Wiedemann lässt die Kuh auch mal ans Saxofon

Monika Wiedemann und ihr Ehemann leben seit 2010 in dem alten Haus in Lüttelforst. Liebevoll haben sie es restauriert und seinen Charme erhalten. Wie im Vorgarten zeigt sich auch im Inneren des Hauses, was für Wiedemann typisch ist: Sich mit viel Liebe den Details zu widmen, die aus einem Haus ein kuscheliges Zuhause macht. Hier eine Etagere, dort eine hübsche bunte Schale, hier ein Blumengebinde, dort ein altes Möbelstück. An den Wänden hängen ihre Bilder: allen vorweg die Kuh-Darstellungen. Schwarzbunte mit Augen, die den Betrachter durchs Zimmer verfolgen, ein paar Hirsche.