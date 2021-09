Schwalmtal : Zigarettenautomat aufgesprengt – zwei Männer geflüchtet

Gesucht werden zwei Männer, die als klein und schmal beschrieben werden. Sie haben in Waldniel einen Zigarettenautomaten gesprengt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal Am frühen Sonntag sprengten zwei Männer in Waldniel einen Zigarettenautomaten. Was sie erbeuteten, steht noch nicht fest. Ein Zeuge, der die beiden gesehen hat, beschreibt die Männer als klein und schmal.

Was erbeutet wurde, ist bisher unbekannt. Am Sonntag gegen 5 Uhr haben zwei Männer in Waldniel an der Dülkener Straße/Richard-Wagner-Platz einen Zigarettenautomat aufgesprengt. Ein 51-jähriger Zeuge hörte einen lauten Knall und sah zwei Männer am gesprengten Automaten stehen. Beide waren klein, hatten eine schmale Statur und waren dunkel gekleidet. Die Täter flüchteten mit einem kleinen, älteren Auto.

