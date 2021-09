Aktion auf den Süchtelner Höhen : Viersener pflanzen 1500 Bäume und sammeln Geld

Auf einem 2000 Quadratmeter großen Waldstück pflanzten die Freiwilligen junge Bäume, darunter Weiß-Tanne und Lebensbaum. Mitarbeiter der Stadt hatten die Pflanzlöcher vorbereitet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Erst gepflanzt, dann getanzt: Die Aktion am Wochenende auf den Süchtelner Höhen war für die Veranstalter ein großer Erfolg. Beim Konzert im Anschluss an die Pflanzaktion kamen weit mehr als die erhofften 1500 Euro an Spenden zusammen.