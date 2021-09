Bauarbeiten in Schwalmtal : Hauptleitung geht ans Netz - Kein Wasser in Waldniel

In Waldniel wurde an der Wasserleitung gebaut. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Anwohner in Waldniel müssen sich in dieser Woche auf Einschränkungen bei der Wasserversorgung einstellen. Was sie jetzt wissen müssen.

Die Hauptversorgungsleitung im Bereich Heerstraße in Schwalmtal-Waldniel ist fertig. Sie wird am Donnerstag, 16. September, in Betrieb genommen.

Ist die Wasserversorgung betroffen? Ja. Und zwar ab 16 Uhr in weiten Teilen von Waldniel. „Die Auswirkungen dieser Arbeiten werden zunächst im Bereich Waldnieler Heide/Rösler Siedlung bemerkbar sein“, erklärt ein Sprecher der Schwalmtalwerke. Druckschwankungen und Einschränkungen seien möglich. Ab etwa 20 Uhr wird der gesamte Ortsteil Waldniel betroffen sein.

Wie lange wird an der Leitung gearbeitet? Bis voraussichtlich 17. September, um 5 Uhr.

Was sollen Anwohner tun? Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme möglichst kein Wasser nutzen, um hohe Druckschwankungen zu vermeiden. Stattdessen sollten die Anwohner vor Beginn der Arbeiten einen ausreichenden Wasservorrat anlegen. Laut Schwalmtalwerken wird ab 20 Uhr an den Straßen Eickener Straße, Heerstraße, Sechs Linden, Querstraße, Friedenstraße und Am Zoppenberg das Wasser vollständig abgesperrt. Betroffene Nachbarn werden die Schwalmtalwerke über die Absperrung vorab informieren.

Gibt es Veränderungen im Trinkwasser? Vermutlich ja. Trübungen und Verfärbungen im Trinkwasser seien möglich, wie der Wasserversorger mitteilt. Diese sind laut Schwalmtalwerke aber unbedenklich. Sie werden durch Spülen nach dem Ende der Arbeiten beseitigt.

An wen wende ich mich bei einem Notfall oder bei Fragen? Dafür steht ein Team des Bereitschaftsdienstes zur Verfügung. Es ist erreichbar unter der Telefonnummer 02163 946-341.

(busch-)