Vorfall in Schwalmtal : Einbrecher stehlen graue Mercedes-B-Klasse in Waldniel

Schwalmtal Große Beute machten Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Schwalmtal-Waldniel: Sie stahlen nicht nur den Autoschlüssel, sondern auch den dazu gehörigen Mercedes.

Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Friedenstraße in Schwalmtal-Waldniel eingebrochen. Sie hebelten die Haustür auf und nahmen nicht nur den Autoschlüssel, sondern auch das dazugehörige Fahrzeug mit. Es handelt sich um einen vier Jahre alten, grauen Mercedes (B-Klasse) mit einem KK-Kennzeichen. Wohin die Täter fuhren, ist nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen.