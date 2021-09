Jazzfestival Viersen : Das Konzert mit der Maus

Viersen Es war der lebendige Abschluss des Jazzfestivals Viersen: ein fröhliches Mitmach-Konzert für Kinder und mit der Maus aus der „Sendung mit der Maus“.

Dieses Konzert war nichts für Sitzenbleiber: Die Kinder (und auch die Erwachsenen fühlten sich angesprochen) folgten den Aufforderungen von Gatzke und Heuser, zu hüpfen, zu tanzen, die Arme auf und ab, nach links und rechts zu schwenken, Fragen zu beantworten, kurz gesagt: wirklich mitzumachen. Und so wie auch „Die Sendung mit der Maus“ amüsant, humorvoll und unterhaltsam lehrreich-spannende Themen präsentiert, wurden die Gäste des Konzerts abwechslungsreich mit musikalischen Themen bekannt gemacht. Was Falsett bedeutet, sang Gatzke vor, dass der Begriff „Beats per minute“ das Tempo eines Musikstücks vorgibt, wo die Reggaemusik herkommt und dass in einem karibischen Stück das alte Kinderlied „Es geht ein Bi-Ba-Butzemann“ versteckt ist, das und viel mehr erfuhren die Gäste auf spielerische Weise. Und lernten den Discofox und Walzer am Platz zu tanzen oder dass die älteste Geige im Orchester vor 250 Jahren in Italien gebaut wurde.