Die Tennisanlage der TG Waldniel muss noch per Hand bewässert werden (v.l.): Joachim Köllmann, Schriftführerin Roswitha Esser und TG-Vorsitzende Carina Ferrari. Das soll sich durch eine automatische Beregnung der Plätze ändern. Die soll bald angeschafft werden. Foto: off Foto: off