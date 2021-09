Freizeit in Schwalmtal : Spielplatz Kaiserpark: Ideen gesucht

Brüggen Wie der Spielplatz im Kaiserpark schöner werden könnte, dazu hat die Verwaltung Pläne entwickelt. Doch Bürger können auch Ideen einbringen. Wie das funktioniert.

Wie soll der Spielplatz im Kaiserpark in Schwalmtal-Waldniel in Zukunft aussehen? Dazu sucht die Gemeindeverwaltung Ideen der Bürger. Diese werde gesammelt am Mittwoch, 29. September bei einer Open-Air-Bürgerbeteiligung, die um 19 Uhr am Treffpunkt im Kaiserpark beginnt und anschließend fortgesetzt wird im Gangeszimmer des Rathauses, Markt 20 in Schwalmtal-Waldniel.

Die Gemeinde Schwalmtal hat ein Spielplatzkonzept aufgelegt. Demnach sind bereits 2017 der Spielplatz Lunapark in Amern und 2019 die Spielfläche an der Brunnenstraße in Waldniel aufgewertet worden. Als dritte Fläche ist nun die im Kaiserpark in Waldniel an der Reihe. Dafür stehen 60.000 Euro zur Verfügung. Nach dem von der Politik verabschiedeten groben Konzept soll es der erste Sport-Spielplatz in der Gemeinde werden, der Jugendliche und Erwachsene anspricht.