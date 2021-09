Jazzfestival Viersen : Minluvi lässt viel Raum für Klänge

Viersen Das vielversprechende Minluvi-Trio, bestehend aus den Jazzstudenten Dan Vito, Lukas Mohl und Min Won, ist einer der Gewinner der Jazzband Challenge.

Keine eigenen Stücke, sondern Jazzstandards hatten sie sich vorgenommen. Die Besetzung – klassisches Klaviertrio – erfordert intensives Aufeinander-Hören und -Reagieren. Kein Problem für die drei Musiker. Bei ruhigen Stücken wie „Continuum“ von Jaco Pastorious ließen sie viel Raum für die Klänge, rhythmisch anspruchsvolles präzises Zusammenspiel wurde in Stücken wie „Spain“ oder „Amandos Rumba“, besonders in den Unisonopassagen sehr gut umgesetzt, „A Night in Tunisia“ kleidete das Trio in ein eigenes Arrangement.