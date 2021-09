Kunst in Schwalmtal : So feierte ganz Schwalmtal die Kunst

Schwalmtal Eine Reise zu Sehnsuchtsorten: Das waren die „Tage der Kunst 2021“ in Schwalmtal. Unter Corona-Regeln konnte jede/r Kunst entdecken, sich von ihr berühren und verführen lassen. Künstler, Kunstbegeisterte, Sponsoren und Gemeinde ermöglichten es.

Auch für den, der Schwalmtal nicht kannte, lohnte sich am Wochenende der Weg dorthin: Zu den „Tagen der Kunst“ wurde die kleine Gemeinde, wegen Corona hauptsächlich in Waldniel, zu einer großen Plattform für Kunst. Ob im imposanten Schwalmtaldom, in leerstehenden Läden, im eigenen Garten oder in eigens angelieferten Überseecontainern: die Ausstellungsorte waren ebenso spannend wie die Werke selbst.