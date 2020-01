Vorfall in Schwalmtal : Diebe nehmen 1500 Kisten und Paletten mit

Schwalmtal Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

1500 Kunststoffkisten inklusive Paletten sind in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, vom Gelände eines Nahrungsmittelbetriebes am Vogelsrather Weg in Schwalmtal-Waldniel entwendet worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Sie vermutet, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzten. Zeugen, die Verdächtige oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770 melden.