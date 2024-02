Rathaussturm 2024 in Schwalmtal Möhnen lösen Bürgermeister Andreas Gisbertz ab

Vor 200 Jahren gründete sich das erste Damenkomitee in Bonn, nach einem Streik der Wäscherinnen im Vorjahr. Bis dahin war Karneval eine reine Männersache. In Waldniel stürmten die alten Weiber das Rathaus, nachdem sie den kurzen Widerstand von Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) sowie seinen Stellvertretern Gisela Jackels (CDU) und Jupp Pascher (SPD) überwunden hatten – im Schatten der Leinenwäscherin am Brunnen.