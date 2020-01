Young-Life-Disco in Viersen : Tanz das Jahr 2020

Young Live Disco Tanzschule Behneke. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Reihe „Young-Life-Disco“ ist am Samstag ins neue Jahr gestartet. Von 19 bis 23 Uhr hieß das Motto in der Tanzschule Behneke an der Heierstraße „Karneval“. Mittanzen durften Kinder und Jugendliche.

Young Life ist das Jugendprojekt der Stadt Viersen. Für die Disco-Veranstaltungen gelten besondere Regeln: Es herrscht Rauchverbot, und es gibt ausschließlich alkoholfreie Getränke zu taschengeldfreundlichen Preisen. Ein Sicherheitsdienst sowie die Mitarbeiter der Tanzschule und des Jugendamtes sorgen für den reibungslosen Ablauf des Abends. Eltern und andere Aufpasser müssen allerdings draußen bleiben. Da das Jugendamt Veranstalter der Young-Life-Disco ist, gibt es eine Sondergenehmigung. Deshalb durften alle von zwölf bis 16 Jahren während der gesamten Dauer der Disco bis 23 Uhr mitfeiern.

(RP)