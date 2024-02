St. Michael in Waldniel Der Schwalmtaldom wird wieder angestrahlt

Wer kennt es nicht? Man fährt in den Ortskern einer Stadt und sieht bereits in der Ferne den Kirchturm. In den Abendstunden sind diese, wenn sie angeleuchtet werden, ein besonderes optisches Highlight. Auch die Kirche St. Michael in Schwalmtal-Waldniel wurde viele Jahre angeleuchtet. Doch mit der Zeit waren mehrere Lampen defekt und veraltet, was einen hohen Energieverbrauch mit sich brachte. Deswegen wurde während der Energiekrise der „Stecker" gezogen. Seitdem war es nach Einbruch der Dämmerung dunkel rund um den Schwalmtaldom. Das hat nun ein Ende.