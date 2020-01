Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich mit Ladehemmung

Der TVK verteidigt zwar seinen Tabellenplatz, weiß aber einmal mehr auswärts nicht zu überzeugen und verliert in Weiden mit 28:30.

Einmal mehr wusste der TV Korschenbroich auswärts nicht zu überzeugen und verlor zum Auftakt der Rückrunde beim HC Weiden mit 28:30 (13:13). Dabei waren die Gäste sicherlich nicht einmal die schlechtere Mannschaft, aber das, was an besten Einwurfmöglichkeiten nicht genutzt wurde, ging schon nicht mehr auf die viel zitierte Kuhhaut. „Wir haben bestimmt zehn bis zwölf sogenannte hundertprozentige Chancen liegen lassen“, ärgerte sich Trainer Dirk Wolf.

Der Auftakt der Korschenbroicher war bereits wenig vielversprechend, denn schnell lagen sie mit 0:3 im Hintertreffen. Davon schienen sie sich zunächst nicht beeindrucken zu lassen, denn schon 15 Minuten später war der TVK wieder Herr der Lage und hatte sich beim Zwischenstand von 12:8 ein kleines Polster zugelegt, was dann allerdings bis zum Pausenpfiff schon wieder aufgebracht war. Immer wieder scheiterten die Korschenbroicher Angreifer am glänzend aufgelegten Weidener Torhüter David Rüttges, der für seine Mannschaftskameraden an diesem Tag der Fels in der Brandung war.