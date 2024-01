Webertag beim Heimatverein Waldniel Viele Ältere kennen es noch — Erinnerung an das „Wunder von Waldniel“

Mucksmäuschenstill wurde es beim fesselnden Vortrag von Heimatforscher Karl-Heinz Schroers über das „Wunder von Waldniel“. Nach der Ankündigung ging ein Raunen durch den Saal, als würden sich noch viele an diesen Unfall erinnern: Ein belgischer Jagdbomber stürzte am 4. Juli 1960 über Waldniel ab und legte ein Haus an der Dülkener Straße in Schutt und Asche - gegenüber der damaligen Rösler Draht AG. Für den Absturz war eine technische Störung verantwortlich. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Waldnieler seien durch den nahe gelegenen britischen Militärflughafen in Elmpt ja Fluglärm gewohnt gewesen, erzählte Schroers. Er, damals Schüler am Waldnieler Progymnasium, empfand es etwas anders, lauter, näher und bedrohlicher. Schroers recherchierte akribisch, wer sich wann in welchem Haus an der Dülkener Straße aufhielt und rechtzeitig das Haus verließ.