Fußball : Nettetalern gelingt knapper Sieg gegen Kapellen-Erft

Fußball Im Test setzte sich der Oberligist 1:0 durch. Süchteln unterlag gegen Teveren.

SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft 1:0 (1:0). Durch ein Wellenbad der Gefühle ging in den Tagen seit dem Masters der Oberligist aus Nettetal. War nach dem Turniersieg in Dülken die Freude riesig groß, so gab es am folgenden Mittwoch einen mächtigen Dämpfer in Form der 0:9-Niederlage gegen die U19-Bundesligatruppe von Fortuna Düsseldorf. Deutlich besser machten es die Schützlingen von Trainer Andreas Schwan dann am Freitagabend auf eigenem Platz gegen den Landesligisten aus dem Grevenbroicher Stadtteil Kapellen. Mit Winterzugang Nico Zitzen in der Startelf setzten sich die Nettetaler knapp durch, wobei Außenverteidiger Oguzhan Bonsen in der 37. Minute das letztlich entscheidende Tor erzielte.