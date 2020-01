Viersen : Notruf missbraucht: 19-Jähriger in Gewahrsam

Nach Angaben der Polizei warf der Viersener auch eine Flasche gegen die Polizeiwache. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei hat einen 19-jährigen Viersener in Gewahrsam genommen, der am Wochenende mehrfach den Notruf missbraucht hatte. Am Samstag ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein, mit dem ein Küchenbrand gemeldet wurde.

