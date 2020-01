Tischtennis-Regionalliga : Marathon-Match endet für Süchteln mit Unentschieden

TISCHTENNIS Lange kämpfen musste der ASV, um aus Porz wenigstens ein 8:8 mitzunehmen.

„Am Ende haben wir einen Punkt gerettet“, sagte ASV-Kapitän Daniel Halcour. „Nachdem wir vorne lagen, hatten wir eigentlich fest mit einem Sieg gerechnet.“ Fast das ganzen Spiel über lagen die Gäste in Front. Der Grundstein für die Führung wurde in den Auftaktdoppeln gelegt. Daniel Halcour gewann mit Matas Skucas genauso sicher wie die Paarung Axel Fischer und Oliver Bovians. Balazs Hutter und Andreas Küppers verpassten nur knapp die mögliche 3:0-Führung. Sie unterlagen gegen Vallot Vainula und Felix Kleeberg nach einer 2:1-Satzführung noch in fünf Sätzen (5:11, 11:8, 13:11, 3:11, 3:11). Weil Halcour und Skucas auch in ihren Einzel eine weiße Weste behielten, gingen alleine sechs der acht Punkt auf ihr Konto. „Matas hat eine sehr starke Leistung gezeigt“, sagte Halcour. „Ich war trotz meiner Siege nicht so gut, habe mich aber durchgebissen.“ Zwei Einzelerfolge hatte Hutter bereits vor Augen. Nachdem er gegen den Porzer Spitzenspieler Vainula erneut gewonnen hatte, lag er auch gegen Kleeberg mit 2:0 vorne. Dann stellte Kleeberg taktisch um und Hutter leistete sich zu viele Fehler. Mit 9:11, 3:11 und 6:11 verlor der Süchtelner Defensivkünstler die nächsten drei Sätze.