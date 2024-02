Engagement in Schwalmtal Sportgruppe feiert Geburtstag

Zu Beginn des Trainings kamen mehr als 80 Frauen zum Laufen und zur Gymnastik in die Sporthalle an der Schulstrasse. Aus dieser „Mutti-Riege“ wurde später die FSG Waldniel. Unter der Regie vom Doktor wurde auch viel gelaufen, einigen Frauen war das zu anstregend, so dass die Gruppe im Laufe der Jahre schrumpfte.