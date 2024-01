Schwalmtal Neue Israel-Flagge vor dem Rathaus

Seit Mittwoch hängt vor dem Rathaus in Schwalmtal-Waldniel wieder eine Israel-Flagge, mit der „Mayors for peace“-Flagge und der Ukraine-Flagge. Sie war im November 2023 gestohlen worden. Auch am Viersener Rathaus hatten Unbekannte Mitte Oktober ebenfalls eine Israel-Flagge beschädigt. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet. In Schwalmtal beschädigten die Diebe zudem die Aufhängung des Fahnenmastes. „Wir werden auch weiterhin starke Zeichen der Solidarität setzen – Diebstahl und Vandalismus werden daran nichts ändern“, erklärte Schwalmtals Pressesprecherin Fiona Schultze.