Kurzkritik zu Deep Schrott : Tief beeindruckend

Viersen Das sah schon imposant aus: Vier riesige Saxophone auf Ständern, vier Notenständer, zwei Lichttraversen auf der Weberhausbühne – aber keine Tonanlage beim ersten Konzert des Jazz Circle in 2020.

Sechzig Jazzfreunde wollten sich dieses Konzert nicht entgehen lassen und wurden durch ein interessantes Programm belohnt. Naturgemäß geht man bei so tief klingenden Instrumenten von eher getragenen Melodien und Klängen aus. So gedachten die Musiker zweier verstorbener Kollegen: Epitaph for Stanko und Requiem for Jóhann Jóhannsson, elegische Kompositionen, in Stimmführung und Intonation von beeindruckender Qualität.