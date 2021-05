Schwalmtal : Neues Testzentrum in Waldniel

Auf dem Gelände in Waldniel sollen drei Teststraßen eingerichtet werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Schwalmtal Das erste Corona-Drive-in-Testzentrum in der Gemeinde Schwalmtal wird am Freitag, 7. Mai, am Standort Vogelsrather Weg 48 in Waldniel (Parkplatz der Firma Getränke Hoffmann) eröffnet.

Auf dem Parkplatz der Firma Getränke Hoffmann in Waldniel werden insgesamt drei Teststraßen für sogenannte Drive-In-Tests eingerichtet. Die Zufahrt auf das Gelände erfolgt über den Vogelsrather Weg, die Ausfahrt über den Hühnerkamp. Betrieben wird das Testzentrum von der Firma IDS-Perfekt aus Mönchengladbach, die bei den Planungen von der Gemeindeverwaltung Schwalmtal unterstützt wurde. Neben dem Standort in Waldniel betreibt die Firma IDS-Perfekt bereits drei weitere Testzentren in Mönchengladbach und Brüggen. Die Testung ist für alle Bürger ohne vorherige Terminvergabe möglich. Geöffnet ist das Testzentrum montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags bis sonntags von 10 bis 14 Uhr. Die Registrierung kann entweder schriftlich vor Ort oder über eine App durchgeführt werden. Die App „PassGO“ generiert einen individuellen QR-Code für Testung und Ergebnis auf dem Smartphone.

