Denkmalschutz für Waldniel : Grüne schlagen Treffen vor

Karl-Heinz Schroers (l.) und Klaus Müller vom Heimatverein schlagen vor, den Ortskern von Waldniel unter Denkmalschutz zu stellen, Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Karl-Heinz Schroers und Klaus Müller vom Heimatverein schlagen in ihrem Antrag vor, den Ortskern von Waldniel unter Denkmalschutz zu stellen, um dessen historisches Erscheinungsbild zu erhalten.

Der Heimatverein Waldniel hat beantragt, den historischen Ortskern unter Denkmalschutz zu stellen. Der Punkt steht auf der Tagesordnung im öffentlichen teil der Ratssitzung am Dienstag, 4. Mai. Voraussichtlich wird er, wenn der Rat der Vorlage der Verwaltung folgt, in den zuständigen Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr verwiesen. Doch bereits jetzt gibt es ein politisches Signal dazu.

Karl-Heinz Schroers und Klaus Müller vom Heimatverein schlagen in ihrem Antrag vor, den Ortskern von Waldniel unter Denkmalschutz zu stellen, um dessen historisches Erscheinungsbild zu erhalten. In einem zweiten Schritt soll die Verwaltung eine dafür erforderliche Satzung nach dem Denkmalschutzgesetz erstellen. Ihr Anliegen ist es, das historische Erscheinungsbild von Waldniels Ortskern so weit wie möglich zu retten. Ihre drastische Befürchtung: Bei weiteren überdimensionierten Neubauten „wird in einigen Jahren vom historischen Ortskern kaum mehr etwas zu sehen sein“.

Die Schwalmtaler Bündnisgrünen haben sich zu diesem Thema bereits vor der Sitzung positioniert: „Grundsätzlich begrüßen wir die Pläne. Es ist wünschenswert, dass etwas unternommen wird, damit das historische Erscheinungsbild unseres Ortskerns, für das Waldniel über seine Grenzen hinaus bekannt ist, erhalten bleibt.“ Die Bündnisgrünen kritisieren, dass die existierende Gestaltungssatzung in der Vergangenheit überdimensionierte Neubauten nicht verhindern konnte.

Uneinig ist die Fraktion aber in der Frage der Fläche: Sollte man wirklich den gesamten Ortskern unter Denkmalschutz stellen? Welche Konsequenzen hätte dies für die künftige Ortskernplanung? Was müsste beachtet werden, wenn dringend notwendige Renovierungsarbeiten anständen? Kämen höhere Kosten auf die Eigentümer zu? So lauten einige der Fragen, bei denen für die Grünen Klärungsbedarf besteht.

Deshalb schlagen die Bündnisgrünen vor, „den Heimatverein, die betroffene Bevölkerung, den zuständigen Fachausschuss und auch Fachleute von der zuständigen Denkmalschutzbehörde zusammenbringen“, um vor einer endgültigen Entscheidung umfassend informiert zu sein. Sobald das Infektionsschutzgesetz dies zulasse, solle es eine öffentliche Veranstaltung für alle zu diesem Thema geben. Dafür schlagen die Bündnisgrünen ihre Veranstaltungsgreihe „Grüner Montag“ vor. In diesem Rahmen gab es vor der Kommunalwahl etwa eine Begehung des Rösler-Areals und der früheren Kent School.