Schwalmtal : Bürgermeister wird Mayor for peace

Schwalmtal Im Westkreis gehören bereits Viersen und Niederkrüchten dem internationalen Bündnis an.

In der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Schwalmtal wurde über einen Antrag der Bündnisgrünen abgestimmt, dem Bündnis „Mayors for peace“ beizutreten. Diese Organisation wurde von Hiroshimas Stadtoberhaupt initiiert, ihr gehören mehr als 7800 Städte und Gemeinden weltweit an; in Deutschland sind rund 600 Bürgermeister Mitglieder, im Westkreis gehören etwa die Stadt Viersen und die Gemeinde Niederkrüchten dazu. Ihr Ziel ist Abrüstung von atomaren Waffen. Alle Ratsmitglieder stimmten dafür, dass auch Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) diesem Bündnis beitritt.