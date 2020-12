Altenzentrum in Viersen-Süchteln : Musikalische Überraschung für Heimbewohner

Viersen-Süchteln Die am Niederrhein bekannte Sängerin Nina Berg und ihr Partner Ulli von der Band Saturn haben die 80 Bewohner und die Mitarbeiter des evangelischen Altenzentrums „Haus im Johannistal“ in Süchteln musikalisch überrascht.

Das Duo sorgte mit fröhlichen und weihnachtlichen Melodien für gute Stimmung. Die Bewohner versammelten sich an den Fenstern, winkten, klatschten und sangen bekannte Texte mit. Abwechslung von einem Alltag, der zurzeit ein wenig eintöniger ist als normalerweise. Berg zeigte sich begeistert von den Bewohnern und berührt, wie die alten Menschen mit so viel Herz, Freude und funkelnden Augen dabei waren.

Die Sängerin ist in der Region vielen Menschen von ihren Weihnachtsmarktauftritten in Kempen bekannt. Sie trat auch bei den „Blind Auditions“ in der TV-Sendung „The Voice of Germany“ auf.