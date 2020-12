Corona im Kreis Viersen : Mehr als tausend Einwohner aktuell infiziert – vier Tote

Kreis Viersen Mehr als tausend Einwohner des Kreises Viersen sind aktuell mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte der Kreis am Montag mit. Allein seit Samstag habe es 260 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Der Inzidenz-Wert liegt jetzt über 200.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stieg von 182 auf 212. 1340 Kontaktpersonen befanden sich am Montag in häuslicher Isolierung.

In Pflegeheimen und Kitas wurden neue Infektionen bekannt: Im Westkreis wurden im Haus Bodelschwingh in Viersen ein Bewohner (insgesamt drei) und ein Mitarbeiter positiv getestet, im Haus am Nordkanal in Viersen ein Mitarbeiter. In Haus Breyell am Lambertiturm in Nettetal wurde ein Bewohner positiv getestet, im Marienheim Hinsbeck ein Mitarbeiter (insgesamt drei).