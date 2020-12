Haushaltsdefizit 2020 steigt : Schwalmtals Hauhalt 2020 rückt drastisch ins Minus

Schwalmtal Die Schulden steigen auf rund 1,9 Millionen Euro statt der erwarteten 815 000 Euro für das laufende Jahr.

Kämmerin Marietta Kaikos hat beim Haushaltsentwurf 2021 und insbesondere für die kommenden Jahre zu strikter Ausgabendisziplin gemahnt. Sie rechnet mit drastischen Einbrüchen bei den Steuern durch die Corona-Pandemie. In ihrem Entwurf für 2021 war der zweite Lockdown aus zeitlichen Gründen noch gar nicht berücksichtigt.

Auch für den aktuellen Haushalt geht Schwalmtals Kämmerin von einem deutlich höherem Minus in Höhe von 1,9 Millionen Euro aus. Im Entwurf hatte Marietta Kaikos noch ein Defizit von rund 815.000 Euro veranschlagt. Doch die Gemeinde Schwalmtal wird außerdem rund 800.000 Euro weniger an Einkommenssteuer einnehmen. „Die Verschlechterung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ausschließlich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen“, erläutert Kaikos.