Traditionsveranstaltung in Viersen-Dülken : Wegen Corona — Stadt Viersen sagt Schöppenmarkt ab

Im kommenden Jahr fällt der traditionelle Schöppenmarkt an Aschermittwoch in Viersen-Dülken aus. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Am Aschermittwoch 2021 wird es in Dülken keinen Schöppenmarkt geben. Die Stadt Viersen sagte die für den 17. Februar geplante Veranstaltung ab. „Hintergrund ist die nicht absehbare Entwicklung der Corona-Pandemie“, erklärte ein Stadtsprecher.

Die Unsicherheit über den weiteren Fortgang der Corona-Regeln hätte bereits dazu geführt, dass nur wenige Beschicker eine Bewerbung für den Schöppenmarkt einreichten. Viele wollten die weitere Entwicklung abwarten. Um sowohl den Händlern, aber auch Besuchern eine zuverlässige Planung zu ermöglichen, sei die Entscheidung für die Absage gefallen, so der Stadtsprecher. Der Schöppenmarkt geht auf das Jahr 1847 zurück. Damals fand erstmals am Aschermittwoch in Dülken ein Krammarkt statt. Seinen Namen hat er daher, dass früher vorrangig bäuerliche Handwerksgeräte auf dem Markt gehandelt wurden. Darunter waren auch „Schöppen“, also Schaufeln. Die Beschicker erhalten mit der Absage auch Unterlagen für den Schöppenmarkt 2022.