Brauchtum in Viersen : Schützenfest in Ummer — mit großem und kleinen König

Schützenfest in Ummer — mit großem und kleinen König

Brauchtum in Viersen

Viersen Die St.-Helena-Schützenbruderschaft im Ummer hat mit dem Königspaar Stefan und Mirja sowie den Ministerpaaren Stefan und Julia Bohnen und Hermann-Josef Theveßen und Dorothee Einecke über Pfingsten Schützenfest gefeiert.

Das Königshaus besuchte im Vorfeld die Helenabrunner Kindergärten Heimerstraße und Junkershütte, das seit 16 Jahren dem jeweiligen Königshaus eine besondere Freude macht. Alle an der Parade teilnehmenden Kindern erhielten einen Anstecker mit einem Daumen hoch und „Schützenfest“. Das Motto des Königshauses ist „Wir lieben Helenabrunn“. Das stand auf den T-Shirts der Majestäten, die bei Bruderschafts-Veranstaltungen getragen wurden, wenn keine Uniform erforderlich war. Das T-Shirt fand großen Anklang, das nun schon mehr als 50 Personen tragen.

Früh übt sich, wer später einmal ein König werden will: Der achtjährige Ministersohn Moritz Bohnen ist seit vielen Jahren begeisterter Ummer Schütze. An Pfingsten trug er mit voller Stolz und Freude die gleiche Uniform, wie die des Königshauses: blauer Waffenrock und einen rot-weißen Hut (das Könighaus aber trug gelb bzw. gelb-weiße Federn) von seinem Opa. „Die Uniform hatte er sich zur Kinderkommunion gewünscht und hielt dazu den Tambourstock in der Hand“, erzählt sein Opa Winfried Bohnen.