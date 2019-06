Fußball : SSV Grefrath sorgt für Klassenverbleib der SCU-Reserve

Klaus Ernst schaffte mit Grefrath den Klassenverbleib. Foto: kohlen/Kohlen

Weil Grefrath sich in der Relegation gegen Arminia Lirich durchsetzte, bleiben die Nettetaler in der Kreisliga A. Concordia Viersen II steigt nicht in die B-Liga auf.

Eine schwache Saison ist für die Fußballer des SC Union Nettetal doch noch versöhnlich zu Ende gegangen. Weil sich der SSV Grefrath in der Abstiegsrelegation gegen Arminia Lirich durchsetzte, gibt es keinen weiteren Absteiger in die Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld, wo die Nettetaler deshalb auch in der nächsten Saison spielen dürfen.

Nach dem klaren 3:0-Erfolg auf eigenem Platz am Mittwoch verloren die Grefrather das Rückspiel in dem Oberhausener Stadtteil zwar mit 1:2, doch in der Addition beider Spieler hat die Mannschaft von Trainer Klaus Ernst die Nase vorne. Die Partie in Lirich war für die Grefrather aber alles andere als ein Spaziergang, bevor der Erfolg feststand, mussten Spieler und Verantwortliche kräftig zittern. Die Gastgeber gingen nämlich mit einer 1:0-Führung in die Pause und waren nach einem Elfmetertreffer (69.) zumindest einer Verlängerung ganz nah. Doch in einer turbulenten Schlussphase hatte der SSV dann das bessere Ende für sich. In der Nachspielzeit erzielte der zuvor eingewechselte Benno Dohmes auf schöne Vorarbeit von Yannik Luca Zander das 1:2 und bescherte sowohl den Grefrathern als auch indirekt den Nettetalern den Klassenverbleib durchs Hintertürchen.