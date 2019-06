Viersen-Dülken : Wo das grüne Glück zu Hause ist

„Achter het muurtje“ heißt der Garten von Angelika Klein-Kohlhaas. Viele Besucher wollten sehen, was sich „Hinter dem Mäuerchen“ verbirgt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Zum zwölften Mal öffneten private Gartenbesitzer in Dülken bei der „Gartenlust“ ihre Pforten für Besucher. Die bekamen nicht nur Flora zu sehen, sondern auch Fauna: griechische Landschildkröten als Unkrautvernichter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rebecca Dormels

Bei der zwölften „Dülkener Gartenlust“ am Pfingstmontag“ konnten die Besucher in neue Welten eintauchen. Sieben Familien öffneten ihre Gartenpforten und präsentierten ihre grünen Oasen. Wie auf einer Entdeckungsreise fuhren viele Interessierte von Garten zu Garten, um Neues zu sehen und zu lernen.

Das Ehepaar Angela Klein-Kohlhaas und Thomas Kohlhaas ist schon seit Beginn dabei. Ihr Garten hat eine große Entwicklung durchgemacht. „Als wir vor 20 Jahren einzogen, war hier noch Brachgelände“, erzählt Kohlhaas. Der Garten war schließlich ein Gemeinschaftsprojekt mit seiner Frau. Die kahlen Flächen seien nach eigenen Vorstellungen urbar gemacht worden. Die Pflege des Gartens ist für sie keine Arbeit. „Es ist unser Hobby“, erklärt Kohlhaas, „und das ist keine Arbeit, sondern Spaß.“

Info Die Teilnehmer 2019 Romantischer Landgarten Familie Jennen Unser Wohlfühlgarten Martina und Andreas Kohmes Achter het muurtje Andrea Klein-Kohlhaas und Thomas Kohlhaas Taxus, Buchs und Buche Maria Terwolbeck Tenbruck und Ulrich Tenbrock Kleines Gartenglück Christiane und Michael Kamps Garten-Liebe Familie Schouren Dornröschengarten Candice Stapper

Die beiden verbringen so viel Zeit wie möglich in ihrem 600 Quadratmeter großen grünen Wohnzimmer. Im Fokus steht bei den Gartenliebhabern der Rosengang. Die Blumen strahlen in verschiedenen Farben. Überall kann man etwas Neues entdecken.

„Garten-Liebe“ hat die Familie Schouren ihr grünes Glück an der Talstraße in Dülken genannt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Die grüne Anlage ist verwinkelt aufgebaut. Im vorderen Teil können die Besucher noch gar nicht erkennen, was sie hinten erwartet. Der Garten „Achter het muurtje“, also „hinter dem Mäuerchen“, wie ihn die beiden getauft haben, begeistert die Besucher durch die vielen Farben. Auch das Fachwissen des Ehepaares ist für Interessierte nützlich. Tatiana Vosen hat sich mit ihrer Tochter an diesem Pfingstmontag schon einige Gärten angeguckt. Sie ist selbst eine Gartenliebhaberin. „Ein Garten ist nie fertig, es gibt immer eine Entwicklung“, erklärt sie ihre Faszination.

Vor allem der Garten der Familie Kohlhaas ist für sie etwas ganz Besonderes. Die beiden würden immer zur Verfügung stehen bei Fragen. „Es ist unglaublich, was in so einem kleinen Ort auf einmal los ist“, sagt Helmut Latz aus Dülken. Auch er hat sich schon vier Gärten angeguckt und ist begeistert von den vielen Eindrücken.

Ein ganz anderes grünes Reich bekam man bei der Familie Schouren zu sehen. Seit 2006 erweitern sie ihren Garten und nehmen dabei vor allem Rücksicht auf die kleinen Bewohner, die dort herumlaufen. Neun griechische Landschildkröten bevölkern den Garten der Familie und ernähren sich von allem, was es im Angebot gibt. „Deshalb benutzen wir auch keine Chemie“, erklärt Silke Schouren.