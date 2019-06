Niederkrüchten : Alarmanlage verhindert Schuh-Diebstahl

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Als die Polizei eintraf, waren die Einbrecher bereits geflüchtet.

Niederkrüchten Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zu Pfingstmontag vergeblich versucht, Schuhe in Niederkrüchten zu stehlen. Um 3.09 Uhr löste die Alarmanlage eines Schuhcenters am Gewerbering aus, nachdem die Täter ein Loch ins Dach und ein weiteres Loch in eine Zwischendecke geschlagen hatten.

Weil sie die Alarmanlage nicht abstellen konnten, machten die Einbrecher auf dem Absatz kehrt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02162 3770.

