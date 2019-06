Premiere in Niederkrüchten : Lütterbeach lockt schon Besucher an

Ein neu angelegter Sandstrand mit Palmen sorgt in Niederkrüchten für Urlaubsgefühle. Die Gastronomie startet am Samstag, 15. Juni. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Der Lindbruchplatz in Niederkrüchten hat erstmals einen eigenen Strand. Geplant sind ab 15. Juni Gastronomie und Sport.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Obwohl der Lütterbeach am Lindbruchplatz mitten in Niederkrüchten noch gar nicht offiziell eröffnet ist – die Niederkrüchtener haben das Sandareal, umrandet von fünf großen Palmen, schon jetzt ins Herz geschlossen. Für die Kinder ist es an Nachmittagen Spielfläche, für die Eltern Treffpunkt.

Eine Premiere, die noch vor der Premiere funktioniert: Das freut Initiatorin Anna Shara Luckow (36). Wie sie auf die Idee für 300 Quadratmeter Strand mitten in Niederküchten kam: „Ich wollte ein anderes Outdoortraining machen“, sagt die Fitnesstrainerin, die seit vier Jahren in Niederkrüchten lebt. Durch ein gutes Netzwerk habe sie Partner gefunden, konnte Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) und den Rat begeistern. „Jetzt hoffe ich, dass alle Spaß haben, dass das Angebot gut angenommen wird und nichts beschädigt wird“, sagt Luckow.

Was Großstädte wie Düsseldorf oder Köln längst haben – Beachparadiese auch ohne Meer – wird am Sonntag, 16. Juni, mitten in Niederküchten eröffnet. Dabei ist auch Klaus Amberg (62): Er hat extra für den Lütterbeach eine Bude bauen lassen, stellte Palettenmöbel und Liegestühle auf, will Heißgetränke, Softdrinks, Cocktails, Bier und Speisen aus dem begehbaren Smoker anbieten. „Wir starten am Samstag, 15. Juni“, kündigt er an. Wochentags will er von 14 bis 22 Uhr, an anderen Tagen von 11 bis 22 Uhr öffnen.

Luckow will dafür sorgen, dass man nicht nur entschleunigen kann. Sie will die Niederkrüchtener in Bewegung bringen. So hat sie für montags, mittwochs und freitags, je ab 8.30 Uhr, einen 60-minütigen Rückenzirkel geplant, für montags (20 Uhr), dienstags (9.30 Uhr) und donnerstags (10 Uhr) ein Cardio-Power-Workout sowie für dienstags (18 Uhr), mittwochs (17 Uhr) und donnerstags (10 Uhr) Beach-Workout. Eine Teilnahme kostet zwölf Euro. Jeden Samstag um 14.15 Uhr und 15.30 Ihr beginnt das Selbstverteidigungsangebot „Krav Maga“. Reservierung: info@kravmga-nrw.de. Birgit Kretschmann bietet an sechs Terminen Yoga an, Reservierung unter birgit.kretschmann1964@gmail.com. „Die Sportangebote sind gut gebucht“, sagt Luckow.

Mit Spannung verfolgt auch der Händlerverein „Niederkrüchten macht mobil“ die Premiere. „Wir freuen uns über die Belebung von Niederkrüchten auch in den Ferien“, sagt Vorsitzender Edgar Lucht. Auch Bürgermeister Wassong ist optimistisch: „Die Ecke ist schön. Wenn dort die Sonne untergeht, ist es ein Traum.“ Jetzt hofft er auf gute Resonanz. Wie die aussieht, wird er am 16. Juni nach der Radtour zur neuen Hörstation selbst sehen.

Anna Shara Luckow denkt bereits weiter: „Wenn es gut läuft, wiederholen wir das im kommenden Jahr“, sagt sie.