Schützenfest in Viersen : St.-Helena-Schützen in Ummer feiern am Pfingstwochenende

An den Festtagen erinnern die Bruderschaftler an 70 Jahre Feiern in Frieden. Bereits im Jahr 1949 fand das erste Schützenfest nach dem Zweiten Weltkrieg statt.

Das Pfingst-Schützenfest der St.-Helena-Schützenbruderschaft Ummer vom 8. bis 11. Juni mit Königspaar Stefan und Mirjam Ungerechts sowie den Ministern Stefan Bohnen und Hermann-Josef Theveßen erinnert an 70 Jahre Schützenfeste in Frieden.

Im Jahre 1949 wurde erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg in Helenabrunn wieder ein Schützenfest gefeiert. Die Ummer St.-Helena-Schützen feierten 1949 in einer Scheune am Omperter Weg. Neben dieser Scheune setzen sie auch in diesem Jahr wieder den Königsmaien am Pfingstsamstag, 8. Juni, um 18.30 Uhr.

Das Schützenfest beginnt bereits am Samstag um 17 Uhr mit einer Messe in St. Helena für die Verstorbenen. Nach der Vorparade auf der Tiefenstraße um 18.45 Uhr geht es zum Gemeindeball um 19.45 Uhr auf dem Ummer Marktplatz. Dort spielt die PSF-Show-Band. Die Bruderschaftler ehren dabei eine „Gute Seele“ aus ihrem Umfeld und tragen mit Aktionen zum Füllen des Spendentopfes 2019 bei.